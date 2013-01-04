«Киевгаз» закупит у частной компании газ для промпотребителей на 1,2 млрд грн

Компания «Киевгаз» закупит у малоизвестной частной компании «Экогазконтракт» (г. Киев) 285 млн куб. м природного газа на сумму 1,2 млрд грн для перепродажи промышленным потребителям.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, поставки природного газа по данному контракту будут осуществляться до конца 2013 года.

Конечный срок заключения контракта - 23 января 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевгаз» (Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

28,46% акций ПАО «Киевгаз» принадлежат территориальной общине города. Кроме того, город контролирует еще 60% акций «Киевгаза». Этот пакет в 2006 году был передан «Киевэнергохолдингу», в уставном фонде которого городу принадлежит 61%.