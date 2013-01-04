Изменен порядок формирования тарифов на тепловую энергию и водоснабжение

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и снабжение, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее постановление № 1206 принято 26 декабря 2012 года.

Согласно сообщению, цель этого правительственного документа – приведение постановления Кабмина № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» в соответствие с законодательством.

В правительстве отмечают, что принятие данного постановления обеспечит приведение к требованиям законодательства положений действующих Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и снабжение, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой и Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Это будет способствовать реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, запланированных лицензиатом капиталовложений и/или расходов в структуре инвестиционной составляющей тарифов на эти услуги.