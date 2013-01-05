Иран открыл свое первое газовое хранилище
14:27, 05 января 2013Энергетика
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Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад официально открыл первое в стране хранилище для природного газа.
Проектная мощность хранилища достигает 3,3 миллиарда кубических метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на АР.
Хранилище построено недалеко от города Кум в центральной части Ирана. В настоящее время его вместимость составляет 1,5 миллиарда кубов, а на проектную мощность он выйдет после завершения второй фазы строительства, отмечается в сообщении. Также сообщается, что хранилище уже содержит к данному моменту около 7,4 миллиона кубических метров газа.
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