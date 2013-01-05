На шахте «Комсомолец Донбасса» продолжается поиск двух горняков

На шахте «Комсомолец Донбасса», где 3 января произошел выброс метана, продолжается операция по поиску двух горняков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК, осталось зачистить 14 м завала общей протяженностью до 56 м.

По состоянию на 14.00 горноспасатели продолжают поиски двух горняков – машиниста, 1970 г.р., и начальника проходческого участка № 6, 1980 г.р.

Аварийно-спасательные работы проводятся силами трех отделений Военизированной горноспасательной службы и 20 сотрудниками шахты.

Работа горноспасателей осложнена деформацией арочных крепей в результате выброса, а также необходимостью дополнительной дегазации аварийного участка. В данных условиях полную расчистку завала планируется выполнить к 8 января. По данным штаба ликвидации аварии, условия для безопасных работ на аварийном участке обеспечены.

С родственниками пострадавших и погибшего горняка работают психологи. Семьям пострадавших обеспечивается помощь и оперативное информирование о ходе спасательных работ.

Комиссия по спецрасследованию пока не выносит выводов о причинах возникновения аварии до завершения изучения всех обстоятельств случившегося.

Как сообщалось, 3 января в 5.08 на предприятии «ДТЭК «Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, Донецкая область) на горизонте 810 м произошел спонтанный выброс метана без вспышки. На аварийном участке работали четыре человека. Один из них при помощи самоспасателя самостоятельно вышел из зоны аварии. В результате поисково-спасательных работ 3 января было найдено тело одного погибшего горняка. Судьба двоих шахтеров неизвестна.