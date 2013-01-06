На шахте «Комсомолец Донбасса» найдены тела двух погибших горняков

На шахте «Комсомолец Донбасса» в г. Кировске Донецкой области найдены тела 2 погибших горняков, которые 3 января попали под завал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 19.45 и в 21.30 5 января в г. Кировске на шахте «Комсомолец Донбасса» найдены и извлечены из-под завала тела 2 погибших горняков, которые 3 января на горизонте 810 м были завалены горной массой. Тела погибших подняты на поверхность. Поисково-спасательные работы завершены», - говорится в сообщении.

Всего на аварийном участке в тот день работали 4 горняка (из них один самостоятельно поднялся на поверхность, и 3 горняка погибли).

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.