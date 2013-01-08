Предельная цена газа для госучреждений останется без изменений - 3 509 грн за тыс.куб.м

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), оставила без изменений предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №1848 от 28 декабря 2012 года.

Согласно документу, предельный уровень цены на природный газ для данных организаций с 1 января 2013 года устанавливается на уровне 3 509 грн за тыс. куб. м.

«Установить предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, без учета налога на добавленную стоимость, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу на уровне 3509,00 грн за 1000 куб. м», - сказано в постановлении.

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Президент Украины Виктор Янукович указом от 12 марта 2012 года поручил Кабинету министров и Национальной комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) до 2013 года издать нормативно-правовой акт о поэтапном переходе к единым ценам на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем, Президент поручил НКРЭ на протяжении 2012 года усовершенствовать формирование цен на газ для населения путем уменьшения существующей дифференциации.

В настоящее время тарифы на газ для населения (дифференцированы в зависимости от объемов потребления и наличия счетчика) значительно ниже тарифов для промышленных потребителей. Данная ситуация является самой важной причиной отказа Международного валютного фонда продолжать программу кредитования Украины.

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