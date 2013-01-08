"Куб-газ" досрочно вернул ЕБРР 10 млн долл. кредита

Варшава. Занимающаяся добычей газа в Луганской области компания "Куб-газ" вернула Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 10 млн долл. из выделенных в 2011 году 23 млн долл. на развитие добычи в Украине.

Об этом сообщил во вторник мажоритарный акционер компании польская фирма Kulczyk Oil Ventures (KOV) в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Компания отметила, что преждевременное погашение части долга стало возможным благодаря результатам деятельности в Украине, позволяющим получить достаточное количество денежных средств от ее операционной деятельности.

KOV сообщил, что до 15 января вернет ЕБРР еще 935,9 тыс. долл., что сократит его задолженность по этому кредиту до 10,295 млн долл.

Компания также отметила, что подписанный в мае 2011 года кредитный договор с ЕБРР предусматривал выделение ей 40 млн долл., однако фирма решила отказаться от получения второго транша в размере 17 млн долл.

Как сообщал УНИАН, "Куб-Газ" намерен в текущем году инвестировать в развитие добычи в Украине почти 55 млн долл., 70% из которых вложит KOV.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с мая 2010 года компания Kulczyk Oil Ventures принадлежит самому богатому гражданину Польши Яну Кульчику, состояние которого Forbes в прошлом году оценил в около 2,8 млрд долл.

KOV, которая, кроме Украины, реализует проекты в Брунее и Сирии, но где еще не ведет добычи, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. по сравнению со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.

KOV хочет к 2016 году удвоить добычу газа в Украине - до около 1,4 млн кубометров в сутки.