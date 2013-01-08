НКРЭ увеличила на 1% розничные тарифы энергоснабжающих предприятий на январь

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила на 1% розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающих предприятий на январь 2013 года.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №1850 от 29 декабря 2012 года.

Согласно документу, розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 января составили 75,1 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 95,61 коп. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в декабре 2012 года составили 74,37 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 94,67 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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