В прошлом году "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" более 10,6 млрд долл., закупив более 25 млрд куб. м газа
В 2012 году Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила «Газпрому» за импортируемый природный газ в общей сложности чуть более 10 млрд 686 млн долларов, закупив у "Газпрома" более 25,2 млрд куб.м природного газа.
Такой вывод можно сделать, исходя из поквартальных сумм, перечисленных "Нафтогазом" "Газпрому" за импортированный природный газ, и поквартальной стоимости российского газа.
По данным пресс-релизов НАКа, в первом квартале 2012 г. НАК перечислил "Газпрому" около 2,793 млрд долл.;
во втором квартале - 2,326 млрд долл.;
в третьем квартале - 2,876 млрд долл.;
в четвертом квартале - 2,511 млрд долл.
Поквартально цена российского газа в 2012 году составила:
- в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м,
- во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м,
- в третьем квартале - 426 долл. за 1 тыс. куб. м.
- в четвертом квартале - около 430 долларов США за 1 тыс. куб. м.
Напомним, что контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.
Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко говорил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.
Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема. При этом, российская сторона заявляет, что не планирует штрафовать за недобор. Однако, настойчивые попытки Украины пересмотреть контракт и сократить объемы закупки, равно как и снизить цену на газ, пока остаются безуспешными.
Помесячное перечисление денег "Нафтогазом" в 2012 г.
(данные компании):
|Месяц
|Сумма (млн долл)
|январь
|808
|февраль
|1,300
|март
|865
|апрель
|628
|май
|648
|июнь
|1,050
|июль
|930
|август
|890
|сентябрь
|1,056
|октябрь
|1,043
|ноябрь
|850
|декабрь
|618
|ИТОГО:
|10,686