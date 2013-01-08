В прошлом году "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" более 10,6 млрд долл., закупив более 25 млрд куб. м газа

В 2012 году Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила «Газпрому» за импортируемый природный газ в общей сложности чуть более 10 млрд 686 млн долларов, закупив у "Газпрома" более 25,2 млрд куб.м природного газа.

Такой вывод можно сделать, исходя из поквартальных сумм, перечисленных "Нафтогазом" "Газпрому" за импортированный природный газ, и поквартальной стоимости российского газа.

По данным пресс-релизов НАКа, в первом квартале 2012 г. НАК перечислил "Газпрому" около 2,793 млрд долл.;

во втором квартале - 2,326 млрд долл.;

в третьем квартале - 2,876 млрд долл.;

в четвертом квартале - 2,511 млрд долл.

Поквартально цена российского газа в 2012 году составила:

- в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м,

- во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м,

- в третьем квартале - 426 долл. за 1 тыс. куб. м.

- в четвертом квартале - около 430 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Напомним, что контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа.

Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко говорил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема. При этом, российская сторона заявляет, что не планирует штрафовать за недобор. Однако, настойчивые попытки Украины пересмотреть контракт и сократить объемы закупки, равно как и снизить цену на газ, пока остаются безуспешными.

Помесячное перечисление денег "Нафтогазом" в 2012 г.

(данные компании) :

Месяц Сумма (млн долл) январь 808 февраль 1,300 март 865 апрель 628 май 648 июнь 1,050 июль 930 август 890 сентябрь 1,056 октябрь 1,043 ноябрь 850 декабрь 618 ИТОГО: 10,686

УНИАН