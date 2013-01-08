Кабмин создаст делегацию для переговоров с ЕБРР и Euratom по "атомному" проекту

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству создать делегацию для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским сообществом по атомной энергии (Euratom) по проекту повышения безопасности АЭС.

Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №1/2013-рп от 3 января 2013 года.

Согласно документу, Президент также уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого на подписание гарантийных соглашений с ЕБРР и Euratom.

Документом также был утвержден состав делегации, которую возглавит директор департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля Никита Константинов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

После аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.

Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom) — международная организация членов Европейского союза.

Европейское сообщество по атомной энергии было создано в связи с подписанием Римских соглашений в 1957 году.