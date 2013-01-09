В ближайшие два года производство нефти увеличится, цены на сырье упадут - эксперты США

В ближайшие два года производство нефти и нефтепродуктов в мире увеличится и будет с избытком покрывать спрос, что приведет к снижению цен на сырье. Такой вывод содержится в докладе независимого Информационного управления при Минэнерго США, которое 8 января распространило свой первый в новом году краткосрочный прогноз развития ситуации на глобальных энергетических рынках, передает ИТАР-ТАСС.

По подсчетам американских правительственных экспертов, в 2013 году производство нефти и нефтепродуктов возрастет на 1 млн баррелей в день, а в 2014-м, когда ускорится выход мировой экономики из полосы кризиса, - на 1,7 миллиона. "Основной прирост будет достигнут за счет стран, не входящих в ОПЕК", в первую очередь США и Канады, считают авторы доклада. По их мнению, добыча нефти независимыми производителями, к которым относится и Россия, увеличится в нынешнем году на 1,4 млн баррелей в день, а в следующем - на 1,3 миллиона.

В то же время члены ОПЕК уменьшат производство сырья в 2013 году на 0,6 млн баррелей в день и сохранят его в 2014-м на достигнутом уровне, чтобы поддерживать приемлемые цены на мировых рынках. При этом Ливия, Ирак, Нигерия и Ангола увеличат добычу, а основная сила в картеле - Саудовская Аравия - будет вынуждена сократить объемы производства. Тем не менее, по прогнозам американских специалистов, ОПЕК по-прежнему будет ежедневно добывать как минимум 30 млн баррелей, что будет вполне достаточно для удовлетворения мирового спроса.

В результате цена барреля смеси Брент, составлявшая в минувшем году в среднем 112 долларов, уменьшится в 2013-м до 105 долларов, а в 2014-м - до 99 долларов. В свою очередь баррель западнотехасской нефти, который в прошлом году стоил 94 доллара, подешевеет в нынешнем году до 90 долларов, а в следующем, наоборот, подорожает, до 91 доллара. Как отмечается в докладе, такие изменения в цене на западнотехасскую нефть ожидаются в связи с тем, что в 2014 году в США запланировано начало эксплуатации сразу нескольких трубопроводов, которые позволят сократить издержки на доставку сырья от месторождений к перерабатывающим предприятиям на берегу Мексиканского залива.