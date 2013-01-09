Кабмин перенес рассмотрение вопроса о LNG-терминале - “нужно сначала лично доложить премьеру"

Кабинет министров перенес рассмотрение вопроса о результатах работы комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о сооружении LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий перед началом сегодняшнего заседания правительства.

Предварительно этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства, однако уже утром этого пункта в плане не было.

Отвечая на вопрос журналистов, Э.Ставицкий отметил, что комиссия приняла решение, но “нужно сначала лично доложить премьеру, чтобы решить все элементы, произошедшие в ходе подписания соглашения”.

Министр добавил, что, вероятнее всего, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел на это полномочий.

За неделю до подписания соглашения председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявлял о наличии информации о подготовке «информационной атаки» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания соглашения была создана межведомственная комиссия, которую возглавил тогдашний и.о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

21 декабря 2012 года на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине” (4 января) заявил, что случай с сомнительным подписанием документа о строительстве LNG-терминала должен быть расследован и должны быть сделаны конкретные выводы.

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