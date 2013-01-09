В России вступил в силу закон о льготах для месторождений трудноизвлекаемой нефти

Изменения в закон "О таможенном тарифе", предусматривающие применение в отношении трудноизвлекаемой нефти пониженной ставки вывозной таможенной пошлины - в размере 10% от обычной экспортной пошлины, - вступили в силу в РФ с 1 января. При этом статья о порядке формирования льгот вступает в силу с 1 апреля 2013 года, сообщает Прайм.

По расчетам правительства, такой налоговый режим для месторождений трудноизвлекаемой нефти позволит РФ начиная с 2020 года дополнительно добывать 40-100 миллионов тонн нефти в год.

Льготная пошлина будет применяться для сверхвязкой нефти, а также для нефти с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на месторождениях, расположенных полностью или частично в границах республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, полуострова Ямал; на российском участке дна Каспийского моря, в границах внутренних морских вод и на континентальном шельфе РФ.

Согласно закону, правительство утверждает формулу расчета ставки экспортной пошлины на нефть, а также порядок установления льготных ставок (формулы будут закреплены в постановлении правительства). Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для определения средней цены ведет мониторинг мировых цен на нефть и рассчитывает ставки вывозных таможенных пошлин по формулам, установленным правительством РФ.

Правительство РФ должно до 1 марта принять нормативные правовые акты для расчета ставок экспортных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нее.

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