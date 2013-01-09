Транзит газа в 2013 году ожидается на прошлогоднем уровне - Ставицкий

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам накануне заседания Кабинета министров в среду.

"Транзит будет не ниже уровня 2012 года", - сказал Э.Ставицкий.

По его словам, маршруты в обход Украины еще не введены в эксплуатацию, и потому Минэнергоугля не ожидает падения объемов транзита.

В то же время, Э.Ставицкий отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности подведет к 25 января окончательные итоги по объему импортированного в 2012 году газа.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев 2012 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина в 2012 году сократит импорт российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

На минувшей неделе министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что объем импорта российского газа и потребления Украиной этого вида топлива в 2013 году может быть озвучен уже на этой неделе. По его словам, цена газа также остается вопросом обсуждения с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.