Кабмин выделит 621,5 млн грн на реконструкцию энергоблока Старобешевской ТЭС

Кабинет министров Украины своим постановлением №1073-р от 5 декабря 2012 г. утвердил проект и титул "Реконструкции энергоблока №13 Старобешевской ТЭС (тепловой электростанции), общая стоимость которой составит 621,5 млн грн, сообщает "Урядовый курьер".

Установленная электрическая мощность после реконструкции должна составить 210 МВт. Годовой выпуск электроэнергии, в том числе произведенной первым пусковым комплексом (без сероочищения) - 940 млн кВт/ч, вторым пусковым комплексом (с сероочищением) - 925,8 млн кВт/ч.

Справка УНИАН. Старобешевская ТЭС входит в состав энергогенерирующей компании ОАО «Донбассэнерго». Проектная установленная мощность станции – 2300 МВт. Строительство электростанции осуществлялось с 1958 по 1967 гг. в три очереди. В настоящее время блоки 200 МВт перемаркированы в блоки 175 МВт. Фактическая установленная электрическая мощность электростанции на сегодняшний день составляет 1575 МВт (9 блоков по 175 МВт, блок ст. №4 N = 210 МВт находится в состоянии реконструкции), располагаемая – 1350 МВт. Таким образом, фактическая электрическая мощность одного блока в среднем по электростанции составляет 150 МВт. На всех блоках Старобешевской ТЭС установлены генераторы типа ТГВ–200, максимальная электрическая мощность которых составляет 210 МВт. Коэффициент полезного действия существующих котлов на настоящее время в среднем составляет 82,84%.