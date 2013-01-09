ДТЭК увеличил свою долю в «ДТЭК Донецкоблэнерго»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, после покупки на вторичном рынке 2,37% акций энергоснабжающей компании «ДТЭК Донецкоблэнерго» сконцентрировал 70,52% акций данного предприятия.

Об этом говорится в сообщении «ДТЭК Донецкоблэнерго», обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по состоянию на 31 декабря 2012 года DTEK Holdings Limited (Кипр) увеличил свою долю в «ДТЭК Донецкоблэнерго» до 70,52%.

Справка УНИАН. «ДТЭК Донецкоблэнерго» — одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 111,607 млн грн

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.