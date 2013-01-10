Статданные из Китая подняли цену нефти

На мировых торгах в четверг, 10 января, цены на нефть растут на фоне статданных из Китая.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 0,08 доллара, или на 0,07%, - до 111,84 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,37 доллара, или на 0,4%, - до 93,47 доллара за баррель.

Профицит внешнеторгового баланса КНР в декабре 2012 года вырос до 31,6 миллиарда долларов с 19,63 миллиарда долларов месяцем ранее. Таким образом, показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших его роста до 20 миллиардов долларов. Экспорт увеличился на 14,1%, импорт - на 6%. Аналитики ожидали роста на 5% и 3,5%, соответственно.

Аналитики считают, что спрос на нефть со стороны производственного сектора может возрасти после таких данных, передает Bloomberg.

В то же время, сдерживают рост котировок данные по запасам сырья в США за неделю, завершившуюся 4 января. Как сообщило накануне Министерство энергетики страны, запасы нефти выросли на 1,3 миллиона баррелей до 361,3 миллиона баррелей.