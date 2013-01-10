Шахты «Макеевугля» в 2012 году сократили добычу угля на 23%

В Донецкой области шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в январе-декабре 2012 года добыли 2,214 млн тонн угля, что на 23% (или на 661,66 тыс. тонн) меньше аналогичного показателя 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что в целом производственный план по добыче угля шахты ГП «Макеевуголь» выполнили на 102,3%, добыв сверх плана 50,57 тыс. тонн угля.

Так, шахта им. В.М. Бажанова выполнила план за 12 месяцев 2012 года на 114,8%, «Холодная Балка» – 109,9%; «Калиновская-Восточная» – 111,6%; ш/у им. В.И. Ленина – 112,1%; «Бутовская» – 109,4%; «Чайкино» – 85,1%; им. С.М. Кирова – 97,1%; «Ясиновская-Глубокая» – 100%, «Северная» – 82,5%.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта ”Калиновская-Восточная”, Шахта ”Холодная Балка”, Шахта ”Чайкино”, Шахта ”Бутовская”, Шахта им. C.М. Кирова, Шахта ”Ясиновская-Глубокая” и Шахта ”Северная”, а также Шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».