Руководство шахты «Красный партизан» считает захват кабинета директора хулиганством

Руководство шахты «Красный партизан» (Луганская область), входящей в состав крупнейшего энергетического холдинга ДТЭК, считает незаконное проникновение на предприятие представителей Независимого профсоюза города Свердловска (НПгС) «хулиганской выходкой».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДТЭК.

«Руководство ОП «Шахта «Красный партизан» считает незаконное проникновение на предприятие представителей так называемого «Независимого профсоюза города Свердловска» хулиганской выходкой», - сказано в сообщении.

«Среди представителей НПгС практически нет людей, которые работают на шахте, поэтому они не могут выступать от имени трудового коллектива, но при этом мешают нормальной работе предприятия», - сказано в сообщении со ссылкой на слова и.о. директора предприятия ОП «Шахта «Красный партизан» Евгения Кундрюкова. Также в сообщении говорится, что руководство шахты обратилось с заявлением в правоохранительные органы с целью оценки незаконных действий НПгС и выдворении представителей данной организации с территории шахты. «Информация о якобы массовых увольнениях в «ДТЭК Свердловантрацит» является неправдивой. На предприятии сейчас проходит процесс объединения шахт в шахтоуправления, в результате которого все шахтеры останутся трудоустроенными», - отмечается в сообщении. В сообщении говорится, что ранее председатель Свердловской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Рогочий заявлял, что НПгС никогда не занимался профсоюзной работой как таковой, а эти люди действуют исключительно из личных корыстных побуждений. «Их деятельность всегда носила провокационный и политический характер. Организация с сомнительной репутацией, численностью в несколько десятков человек, не может представлять интересы трудового коллектива предприятия», - сказано в сообщении со ссылкой на слова В.Рогочия. Также в сообщении отмечается, что интересы трудового коллектива шахты «Красный партизан», согласно Коллективному договору, действующему на предприятии «ДТЭК Свердловантрацит», представляет исключительно Профсоюз работников угольной промышленности Украины. В пресс-службе компании отмечают, что это не первое подобное выступление «активистов». «21 декабря несколько человек на шахте «Красный партизан» пытались ворваться в кабинет директора предприятия и в ультимативной форме выдвинули требования уравнять их в правах с членами Укруглепрофсоюза», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 января около 7 часов утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушения прав членов профсоюза.

Шахта «Красный партизан» входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганская обл).

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии. В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации. В 2011 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 37 млн. тонн угля. Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве). Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн. клиентов – физических и юридических лиц.