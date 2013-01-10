ДТЭК заявляет, что не планирует увольнять работников шахты «Красный партизан»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, не планирует увольнять работников шахты «Красный партизан», входящей в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганская обл.), в ходе реорганизации предприятия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, обвинения в том, что ДТЭК проводит сокращения или массовые увольнения шахтеров, не имеют под собой оснований.

«Никаких сокращений горняков мы не планировали и не планируем. Наоборот, в условиях, когда ДТЭК старается нарастить производство на своих шахтах, мы испытываем дефицит квалифицированных кадров», - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора ДТЭК Юрия Рыженкова.

Также в сообщении отмечается, что в настоящий момент продолжается реорганизация административной системы управления бизнесом, происходит объединение шахт в шахтоуправления.

«По итогам объединения все горняки сохранят рабочие места», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 января около 7 часов утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» ООО «ДТЭК «Свердловантрацит» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушения прав членов профсоюза.

Руководство шахты «Красный партизан» расценило незаконное проникновение на предприятие представителей Независимого профсоюза города Свердловска как «хулиганскую выходку».

Руководство ДТЭК также подчеркивает, что несколько человек, оккупировавших кабинет директора шахты, не являются работниками шахты, не представляют интересы работников шахты, а их заявления не соответствуют действительности.

Справка УНИАН. Шахта «Красный партизан» входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганская обл).

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии. В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации.

В 2011 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 37 млн. тонн угля. Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве). Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн. клиентов – физических и юридических лиц.