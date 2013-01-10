Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации

Антимонопольный комитет Украины, не добившись от нефтетрейдеров снижения цен на топливо, предоставит операторам рынка обязательные для рассмотрения рекомендации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 10 января 2013 г. существенного снижения цен на горючее не произошло. Поэтому наш следующий шаг - предоставление участникам этого рынка соответствующих рекомендаций», - сказано в сообщении со ссылкой на председателя комитета Василия Цушко.

Согласно требованиям конкурентного законодательства, рекомендации Комитета являются обязательными для рассмотрения субъектами, которым они предоставлены.

В случае их невыполнения, комитетом будут приняты меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.

Как ранее сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины требовал от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, в ноябре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 6,7% – до 6,523 млрд грн против 6,99 млрд грн в октябре 2012 года.

В ноябре прошлого года через сеть АЗС было продано 267,4 тыс. тонн бензина, что на 8% меньше, чем в октябре; 175,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце; 32,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,7% меньше); 12,9 тыс. тонн сжатого газа (на 5,2% меньше).

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