«Сервис-Инвест» модернизировал энергообъекты за 200 млн грн

Компания «Сервис-Инвест» (ДТЭК) завершила выполнение технического переоснащения энергообъектов компании в Донецкой и Днепропетровской областях, запланированных инвестиционной программой 2012 года, вложив в улучшение энергоснабжения потребителей 200 млн грн.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Департаменте по связям с общественностью компании ДТЭК.

В сообщении отмечается, что модернизация позволит существенно повысить качество энергоснабжения значимых для экономики региона потребителей. Так, существенная модернизация затронула 12 энергообъектов: подстанции «Часов Яр», «Давыдовка-Северная», «Ильич», «Иверская», «Дружковка», «ХСПКЗ», «РТИ», «Угольно-Ртутная», «Западно-Донбасская», «Самарская», «Еленовка», высоковольтную линию электропередачи– 35 кВ «ГПП-7 – ГПП-4». Все они питают стратегические промышленные предприятия металлургической, угледобывающей отраслей, объекты инфраструктуры населенных пунктов, обеспечивают энергоснабжение жителей Донецкой и Днепропетровской областей.

Модернизация оборудования позволила снизить потери в сети, повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить затраты на аварийно-восстановительные работы и плановые ремонты. Кроме того, в декабре 2012 года начато выполнение технического переоснащения подстанций «Константиновка», «Байрак», «Новотроицкая», «ЦОФ Районная», работы на которых будут закончены в 2013 году.

Справка УНИАН. ООО «Сервис-Инвест» - ключевое предприятие в составе ДТЭК по передаче и поставке электроэнергии. Предприятие является полноправным участником Оптового рынка электроэнергии страны (ОРЭ). 69 высоковольтных подстанций напряжением 6-35-110 кВ общей трансформаторной мощностью 2372 МВА и линии электропередач напряжением 6-150 кВ общей протяженностью 2 600 км расположены на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).