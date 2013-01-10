«Киевэнерго» завершило реконструкцию двух подстанций за 33 млн грн

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» завершила реконструкцию подстанций «Телецентр» и «Артемовская» в Шевченковском районе общей стоимостью 33 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания повысила надежность электроснабжения телевизионного центра по ул. Мельникова и потребителей центральной части столицы – жителей жилых массивов Сырец и Лукьяновка.

«Подстанция 35/10 «Телецентр» была построена еще в 60-х годах, поэтому оборудование, которое там использовалось, исчерпало свой срок эксплуатации», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подстанция «Артемовская» была построена фактически заново - заменено силовое оборудование и комплектное распределительное устройство, установлены два новых трансформатора, мощность которых увеличена с 16 до 25 МВА.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года компания «Киевэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Московская» стоимостью 228,5 млн грн, с линией электропередач 110 кВ в Голосеевском районе.

27 декабря 2012 года «Киевэнерго» завершила реконструкцию подстанций «Радиотехническая» и «ВУМ» общей стоимостью 23 млн грн, обеспечивающих надежность энергоснабжения жилого массива Борщаговка и части Киево-Святошинского района, жилого массива ДВРЗ (Днепровский район).

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.