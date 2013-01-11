Цена нефти изменилась разнонаправленно на новостях из Саудовской Аравии и США

На мировых торгах в пятницу, 11 января, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне сообщений о снижении объемов добычи топлива в Саудовской Аравии, а также на статистике из США.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,37 доллара, или на 0,33%, - до 111,52 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 93,83 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило, что Саудовская Аравия, лидирующая по объемам экспорта нефти в мире, уменьшила добычу этого сырья почти на 5% в декабре - до 9,025 миллиона баррелей в день из-за опасений перенасыщения рынка. Таким образом, показатели добычи опустились до минимальных с ноября 2008 года.

Аналитики отмечают, что рынок решил вкладываться в нефть после такого решения властей Саудовской Аравии.

С оптимизмом участники торгов восприняли заявление американского нефтяного гиганта Chevron о том, что прибыль за четвертый квартал 2012 года будет значительно выше по сравнению с третьим кварталом благодаря росту объемов добычи и переработки сырья. В частности, в США производство выросло на 6,1% по сравнению с июлем-сентябрем и составило 676 тысяч баррелей в день.

Рост цен сдерживается данными о безработице в США - показатель вырос за неделю, завершившуюся 5 января, на 4 тысячи - до 371 тысячи заявок. При этом аналитики полагали, что их число снизилось на 7 тысяч.