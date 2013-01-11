Объединение налоговой и таможенной служб нужно провести максимально оперативно – исследование

Процесс объединения налоговой и таможенной служб в Украине в рамках создания Министерства доходов и сборов необходимо провести максимально оперативно.

Такое мнение высказали ученые Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины в своем докладе, посвященном практике создания и функционирования министерства доходов в других странах, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно докладу, вначале должно произойти функциональное объединение (систем управления и принятия решений), а затем – операционное.

"Опыт других стран, где была проведена интеграция налоговой и таможенной служб, свидетельствует о том, что при наличии соответствующей стратегии можно провести объединение в короткие сроки, - сказано в докладе. - Например, в Дании объединение центральных служб в составе единого министерства длилось всего 6 месяцев. Этому в немалой степени способствовало создание интегрированной IT-системы, которая объединила все уровни налогообложения в едином программном обеспечении".

Следующий этап – постепенное операционное объединение.

По данным исследования, этот процесс в разных странах длился от 14 месяцев (Дания) до 10 лет (Канада). "Преимуществом короткого периода реорганизации налоговой и таможенной служб является то, что цель интеграции может быть достигнута раньше. При этом должны быть созданы условия для качественного и быстрого обслуживания налогоплательщиков, которые смогут пользоваться единой системой для уплаты налогов и сборов", - сказано в докладе.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом от 24 декабря 2012 года создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как отметил премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.

По словам А.Клименко, концепция функционирования новосозданного министерства может быть представлена уже 17 января. Участие в ее создании принимают специалисты налоговой и таможенной служб, сотрудники ведущих экономических институтов Украины, а также международные эксперты, в частности, компании PriceWaterhouseCoopers.