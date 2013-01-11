Соглашения о разделе продукции с Shell и Chevron будут подписаны в феврале - Ставицкий

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий уверен, что соглашения о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.

Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, об этом Эдуард Ставицкий сообщил послу США в Украине Джону Теффту на встрече 10 января.

«Министр Эдуард Ставицкий сообщил о ситуации в области и заверил, что договоры о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Олесского и Юзовского участков, будет подписан уже в феврале», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что со своей стороны посол Джон Теффт подтвердил готовность и впредь поддерживать инвестиционные проекты в энергетическом секторе Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Украины в конце ноября 2012 увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.