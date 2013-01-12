Снежная буря оставила жителей канадского острова Ньюфаундленд без электричества

Снежная буря, обрушившаяся вчера на канадский остров Ньюфаундленд, оставила почти всех его жителей без электричества.

Как сообщили местные власти, из-за обрывов проводов обесточено 75 тыс. зданий, в том числе в находящемся на острове административном центре провинции Ньюфаундленд и Лабрадор - Сент-Джонсе, передает ИТАР-ТАСС.

В самом городе выпало почти 50 см снега, в других местах - 70 см. Расчистку дорог сильно осложняет ураганной силы ветер - до 110 км в час. Были закрыты аэропорт и паромные переправы, школы, библиотеки, музеи, спорткомплексы и многие правительственные ведомства. В одном из поселков прекратилась подача воды в здания. Сквозь снежные заносы не могут пробиться машины скорой помощи.

Местная энергетическая компания обратилась к управлению провинции по чрезвычайным ситуациям с просьбой помочь ремонтным бригадам добраться до мест обрыва проводов. "Мы понимаем, что испытывают сейчас наши потребители, но главным приоритетом остается для нас обеспечение безопасности сотрудников", - указала представитель компании Мерисса Кинг.

Власти провинции просят людей не покидать без крайней надобности своих домов.