На шахте в Донецкой области горняка засыпало углем

В городе Дзержинск Донецкой области на шахте «Северная» (ГП «Дзержинскуголь») на горизонте 1160 м горняка засыпало углем.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, это произошло сегодня в 04.55 при загрузке угля в орт.

На месте работают 2 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, которые проводят поисковые работы.