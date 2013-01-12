На шахте в Донецкой области горняка засыпало углем
12:01, 12 января 2013Энергетика
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В городе Дзержинск Донецкой области на шахте «Северная» (ГП «Дзержинскуголь») на горизонте 1160 м горняка засыпало углем.
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, это произошло сегодня в 04.55 при загрузке угля в орт.
На месте работают 2 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, которые проводят поисковые работы.
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