КНДР на днях может провести новое ядерное испытание

КНДР с 13 по 20 января может провести третье по счету в своей истории ядерное испытание, пишет в субботу южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на данные разведслужб, сообщают РИА Новости.

По словам неназванного источника газеты, возможные даты проведения ядерного испытания сообщил "китайской стороне официальный представитель дипмиссии КНДР в Пекине". В связи с полученной информацией южнокорейская сторона "усилила наблюдение за ядерным полигоном Пунгери" на северо-востоке Северной Кореи, добавил источник.

В декабре американо-южнокорейский интернет-портал 38 North сообщил, что северокорейские специалисты практически полностью восстановили полигон Пунгери, инфраструктура которого частично была разрушена летом и в начале осени из-за проливных дождей и наводнений. Это, как подчеркнули авторы заметки, даст КНРД возможность произвести очередное ядерное испытание в течение двух недель после принятия руководством страны соответствующего решения. Другие аналитики также говорили о высокой вероятности проведения нового испытания после успешного запуска КНДР ракеты со спутником.

Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.