Нефть дорожает на ожиданиях положительной статистики из еврозоны

На мировых торгах в понедельник, 14 января, цены на нефть растут на ожиданиях положительных статданных из еврозоны.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,37 доллара, или на 0,33%, - до 111,01 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,64 доллара, или на 0,68%, - до 94,2 доллара за баррель.

Позже в ходе торгов станут известны данные по объему промышленного производства в еврозоне за ноябрь прошлого года. Аналитики ожидают роста показателя на 0,2% в месячном выражении и снижения на 3,1% в годовом.

Участники торгов также обратили внимание на новости от энергетических компаний Enterprise Products Partners и Enbridge Inc., которые сообщили о возобновлении 11 января работы нефтепровода Seaway, соединяющего терминал Кушинг в Оклахоме с терминалом Фрипорт в штате Техас. Операции на нефтепроводе были прекращены 2 января с целью расширения пропускных мощностей до 400 тысяч баррелей в сутки с 150 тысяч баррелей. Общая протяженность трубопровода составляет 805 километров, передает Bloomberg.