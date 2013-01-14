На Ривненской АЭС выведен в резерв второй энергоблок

Ривненская атомная электростанция в субботу, 12 января, в соответствии с согласованной заявкой для выполнения диспетчерского графика вывела в резерв второй энергоблок.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ривненской АЭС.

Согласно сообщению, по состоянию на 8 часов утра 14 января в работе находится три энергоблока станции из четырех.

«Реакторная установка находится в режиме «горячей» остановки», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.

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