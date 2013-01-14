«Росатом» консолидирует 100% акций канадской Uranium One Inc

Урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ), входящий в состав «Росатома», консолидирует 100% акций Uranium One Inc, говорится в сообщении компании.

«Данная сделка осуществляется в рамках реализации стратегии АРМЗ, направленной на формирование портфеля зарубежных проектов с низкой себестоимостью добычи для решения ключевой задачи ОАО «Атомредметзолото» как горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — обеспечения сырьем российской атомной отрасли. Реализация соглашения позволит Uranium One Inc. продолжить динамичное развитие, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках», — сообщает компания.

В соответствии с условиями соглашения, АРМЗ покупает все обыкновенные акции Uranium One Inc., которые в настоящий момент не принадлежат «Атомредметзолото» и аффилированным лицам, по цене 2,86 канадского доллара за 1 акцию.

«Данная цена представляет премию в 32% по отношению к средней стоимости обыкновенных акций за 20-дневный период, окончившийся 11 января 2013 года (последний день торгов перед анонсированием сделки). В общей сложности в рамках сделки миноритарные акционеры получат за свои ценные бумаги порядка 1,3 млрд канадских долларов», - отмечает АРМЗ.

Сделка должна быть одобрена акционерами Uranium One Inc. на внеочередном собрании, которое, как ожидается, состоится в марте 2013 года. С учетом требований законодательства Канады соглашение с АРМЗ должно быть поддержано двумя третями голосов, поданных держателями обыкновенных акций, а также большинством миноритарных акционеров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2013 года, передает Газета.RU.

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