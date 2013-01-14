Экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2012 г. упал на 8%

Объем экспорта сырой азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2012 году составил более 29,671 миллиона тонн, что на 7,9% меньше по сравнению с показателем 2011 года, следует из сообщения Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), распространенного в понедельник.

Всего с начала эксплуатации трубопровода с июня 2006 года по 1 января текущего года по БТД было прокачано около 205,452 миллиона тонн азербайджанской нефти, передает РИА "Новости".

Из сообщения следует, что в 2012 году по БТД было экспортировано также около 3,07 миллиона тонн туркменской нефти, что на 37,2% больше показателя за 2011 год. Всего же по данному нефтепроводу на 1 января текущего года было экспортировано более 5,8 миллиона тонн сырой нефти, добытой в Туркменистане.

Пропускная способность БТД составляет более 50 миллионов тонн нефти в год. Его акционерами являются: British Petroleum (30,1% долевого участия), ГНКАР (25%), Chevron (Unocal) - 8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess (2,36%), Eni (5%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%), Total (5%).

Читайте также:

Янукович на обратном пути из Индии посетил Баку и провел встречу с Президентом Азербайджана

Украина ведет переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. Инфраструктура готова