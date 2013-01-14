Продажи "Газпрома" в Европе, скорее всего, продолжат снижаться в 2013 году - Fitch

Москва . Продажи «Газпрома», вероятно, продолжат сокращаться в 2013 году, по мере того, как слабая экономическая конъюнктура будет обуславливать сохранение низкого спроса в Европе, на ключевом рынке компании по продажам природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве Fitch.

При этом отмечается, что данные по объемам продаж российского газа за 2012 г. указывают, что продажи газа «Газпромом» в Европе и странах бывшего СССР упали немного больше, чем ожидалось агентством.

«Европа и страны бывшего СССР остаются ключевыми рынками для «Газпрома», который является монополистом по экспорту российского природного газа. Например, во втором полугодии 2012 года компания получила более 76% выручки от продажи газа за пределами России, на которую пришлось лишь 44% от объема продаж газа. Снижение объемов и цен по поставкам газа в Европу частично вызвано судебными разбирательствами со стороны некоторых из европейских покупателей газа, а также переговорами по пересмотру цен и последовавшими компенсационными выплатами», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch, это показывает, что позиции «Газпрома» в Европе остаются в определенной степени непростыми.

Тем не менее, Fitch полагает, что цены и объемы потребления газа в Европе по соглашениям «бери или плати» не претерпят значительных изменений в обозримом будущем. Условия «бери или плати» обычно распространяются на 80% объемов поставок газа по контрактам, поэтому имеется некоторый запас для снижения объемов поставок газа, прежде чем сработают положения «бери или плати». Уступки «Газпрома» европейским покупателям составляли не более 10%-15% суммарной цены, основанной на нефти, и цена по этим контрактам остается существенно выше рыночных цен на газ, которые в настоящее время практически не увязаны с ценой на нефть.

По мнению Fitch, «Газпрому» придется продолжить переговоры по дальнейшим уступкам с теми европейскими покупателями, которые могут иметь альтернативные источники поставок газа.

Агентство полагает, что ВВП в еврозоне сократится на 0,1% в 2013 г. после ожидаемого снижения на 0,5% в 2012 г. Данная тенденция должна смениться на обратную в 2014 г., когда Fitch прогнозирует рост ВВП на 1,2%. Агентство ожидает, что спрос на газ в Европе продолжит быть слабым в 2013 г. и может начать расти в 2014 г.

При этом отмечается, что расследование относительно злоупотреблений на рынке, начатое в отношении Газпрома Европейской комиссией прошлой осенью, также продолжается. Fitch не прогнозирует каких-либо последствий для рейтингов компании в результате данного расследования, но оно может в конечном итоге ослабить позиции «Газпрома» в переговорах с некоторыми ключевыми европейскими покупателями и иметь долгосрочные финансовые последствия для компании.

На прошлой неделе Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа Газпромом снизилась на 5,1% до 482 млрд куб. м. Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% до 186 млрд куб. м. Газпром ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1 полугодии 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

Справка УНИАН. В январе министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1 половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

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