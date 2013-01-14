Гендиректором «Сервис-Инвеста» назначен Трифонов

Собрание участников ООО «Сервис-Инвест» (ДТЭК) назначило на должность генерального директора компании Олега Трифонова, ранее занимавшего должность руководителя департамента по оперативному управлению — заместителя технического директора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Сервис-Инвеста», отметив, что собрание проходило 9 января.

О. Трифонов сменил на этом посту Ирину Протопопову в связи с ее переходом на должность руководителя департамента по регуляторным вопросам дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК.

Характеризуя нового гендиректора ООО «Сервис-Инвест» директор по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Игорь Маслов отметил, что «назначен высококвалифицированный энергетик со знанием компании и отрасли в целом».

Справка УНИАН. Олег Трифонов родился в 1963 году в г. Пролетарске Ростовской области РФ, окончил Донецкий политехнический институт по специальности: «Электропривод и автоматизация промышленных установок» (инженер-электрик). В «Сервис-Инвест» работает с 2003 года.

О.Трифонов с 2009 года является членом рабочей группы Совета ОРЭ Украины по вопросам стратегического развития генерирующих мощностей и электрических сетей отрасли.

ООО «Сервис-Инвест» - ключевое предприятие в составе ДТЭК по передаче и поставке электроэнергии. Предприятие является полноправным участником Оптового рынка электроэнергии страны (ОРЭ). 69 высоковольтных подстанций напряжением 6-35-110 кВ общей трансформаторной мощностью 2372 МВА и линии электропередач напряжением 6-150 кВ общей протяженностью 2 600 км расположены на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).