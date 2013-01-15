Статданные из еврозоны обвалили цену нефти

На мировых торгах во вторник, 15 января, цены на нефть снижаются на фоне негативных статданных из еврозоны.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,29 доллара, или на 0,26%, - до 111,59 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,31 доллара, или на 0,33%, - до 93,83 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Европейское статистическое агентство сообщило, что объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2012 года снизился на 0,3% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом. Данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков.

Кроме того, нефть дешевеет на прогнозах по запасам нефти на оптовых складах США, которые моли вырасти на 2,4 миллиона баррелей.

В ночь на среду Американский институт нефти представит свою оценку запасов "черного золота". Аналогичный доклад от Минэнерго страны будет обнародован в среду, 16 января.