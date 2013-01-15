Украинская Sadovaya Group в декабре 2012 г. сократила добычу угля на 96% - до 2,4 тыс. тонн

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в декабре 2012 года добыла 2,443 тонн угля, что на 95,7% меньше показателя ноября прошлого года, сообщила компания в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, в декабре компания не возобновила добычу на одной из двух принадлежащих ей шахт - "Садовая", на которой она перестала добывать уголь с середины октября 2012 года.

Добыча на шахте "Рассвет-1" снизилась в годовом выражении на 91,8%.

В последнем месяце прошлого года компания также не извлекала уголь из углеотходов, в то время как в декабре 2011 года объем извлеченного топлива составил 5,9 тыс. тонн.

В то же время добыча по сравнению с ноябрем увеличилась на 5,2%.

Компания также сообщила о снижении продаж угля в декабре в годовом выражении на 90,9%, а в месячном - на 48,1%, до 11,190 тонн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Sadovaya Group добыла 2,323 тонн, что на более чем 90% меньше, чем в предыдущем месяце и годом ранее.

Продажи компании за этот же период снизились в годовом выражении на 84%, увеличившись к октябрю на 35% - до 21,580 тонн

Справка УНИАН. Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года Sadovaya Group прекратила добычу на одной из шахт и перевела другую шахту в ремонтный режим работы, объяснив это слабым спросом, вследствие чего стоимость ее бумаг на Варшавской фондовой бирже обрушилась более чем на 40%.

За первые девять месяцев 2012 года SG сократила чистую прибыль втрое, до 3,282 млн долл. при падении выручки на 42%, до 36,6 млн долл.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на треть - до 10,3 млн долл., а выручку - почти на 40%, до 90,1 млн долл.

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.