В России экспортная пошлина на нефть с 1 февраля может повыситься до 403,3 долл. за тонну

В России экспортная пошлина на нефть с 1 февраля 2013 года может повыситься на 7,7 долл., до 403,3 долл. за тонну, следует из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли «60-66».

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 395,6 долл. за тонну.

Как сообщил агентству «Прайм» эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена мониторинга за период с 15 декабря 2012 года по 14 января 2013 года составила 110,42944 долл. за баррель.

Таким образом, правительство России, скорее всего, установит пошлину на уровне 403,3 долл. за тонну, исходя из расчета пошлины на основе коэффициента 0,60.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, с 1 февраля составит 266,2 долл. за тонну. С 1 января она установлена на уровне 261,1 долл. за тонну.

Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, с 1 февраля будет повышена до 363 долл. за тонну с 356 долл. за тонну в январе. Пошлина на сжиженный газ в феврале составит 200,3 долл. за тонну, в январе она находится на уровне 198,7 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, по данным котировочных агентств Platts и Argus, средняя цена на нефть марки Urals в 2012 г. составила 110,52 долл./барр., что на 1% больше по сравнению с показателем за 2011 г. (109,34 долл./барр.).

Украина закупает российскую нефть марки Urals.