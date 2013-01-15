Счетная палата России впервые за пять лет проведет комплексную проверку «Газпрома»

Москва. Счетная палата России в течение десяти месяцев проведет комплексную проверку российского газового монополиста «Газпрома».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава Счетной палаты Сергей Степашин.

«За последние пять лет мы как-то «Газпром» не трогали. Запланировали комплексную проверку этой организации. В целом (проверим) эффективность работы компании, непрофильные расходы, в том числе вопросы труб, всего остального», - сказал С.Степашин.

По его словам, Счетная палата намерена завершить проверку к ноябрю.

Он добавил, что провести проверку предложила сама Счетная палата, таких поручений ей никто не давал.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» заявил, что правоохранительные органы должны выявлять коррупцию в «Газпроме» и сажать за это.

«Мы часто слышим претензии к «Газпрому», что там какие-то коррупционные составляющие. Наверное, есть. Милиция, или как модно сейчас говорить, полиция, должна ловить и сажать. Я считаю это очень правильным, но этого недостаточно», - подчеркнул В.Путин.

При этом, по его мнению, надо менять экономику компаний подобного рода и обеспечить доступ к транспортным системам – трубопроводам.

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