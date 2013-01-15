Рабочая группа по шахте «Красный партизан» нашла решение трети требований профсоюза

На заседании рабочей группы по ситуации на шахте «Красный партизан» при Луганской облгосадминистрации было найдено решение для трети требований Независимого профсоюза г. Свердловска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской ОДА, вчера состоялось первое заседание рабочей группы по урегулировании ситуации на шахте «Красный партизан» ООО «ДТЭК-Свердловантрацит», в состав которой согласно распоряжению губернатора Луганской области Владимира Пристюка вошли 15 человек, в том числе представители ДТЭК, официального и независимого профсоюзов.

В ходе заседания его участники рассмотрели все требования НПГС по пунктам. Треть из них нашла свое решение в ходе обсуждения. Руководитель департамента ДТЭК по взаимодействию с профсоюзами Руслан Богданов сообщил, что в настоящее время на ООО «ДТЭК-Свердловантрацит» работает инспекция по труду с проверкой правомочности приказа №405, отмены которого требует инициативная группа НПГС.

Рабочая группа определила круг вопросов, решение которых находится в ее компетенции, и приняла решение в ближайшее время назначить следующее заседание, чтобы на нем рассмотреть выводы проверки инспекции по труду касательно реорганизационного приказа. Также представители ООО «ДТЭК-Свердловантрацит» пообещали предоставить текст концессионного договора, коллективного договора и приказа №405.

В ходе заседания лидер НПГС Константин Ильченко отметил, что Луганская облгосадминистрация очень своевременно вмешалась в решение конфликта, который мог бы перерасти в массовые акции протеста.

Как сообщал УНИАН, члены Независимого профсоюза города Свердловска, горняки шахты «Красный партизан» «ДТЭК Свердловантрацит» протестуют против уничтожения независимого профсоюзного движения, массовых сокращений и ухудшения условий труда. Они выдвинули соответствующие требования к владельцу ООО «ДТЭК» Р.Ахметову и губернатору области В.Пристюку.

10 января около 7 часов утра члены НПгС заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушение прав членов профсоюза.

Руководство шахты «Красный партизан» расценило незаконное проникновение на предприятие представителей Независимого профсоюза города Свердловска как «хулиганскую выходку».

В пресс-службе компании ДТЭК сообщили, что энергетический холдинг, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, не планирует увольнять работников шахты «Красный партизан», которая входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганская обл.), в ходе реорганизации предприятия.

14 января в прес-службе компании ДТЭК сообщили, объединение «ДТЭК Свердловантрацит», в котором работают 15 тысяч человек, включая горняков шахты «Красный партизан», планирует в процессе реорганизации увеличить численность шахтеров еще на 50 человек.

Справка УНИАН. Шахта «Красный партизан» входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганска обл.).

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продажи электроэнергии. В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации.