Энергокомпания "Винницаоблэнерго" сменила гендиректора

Генеральным директором ПАО "Винницаоблэнерго" назначен Юрий Касич вместо Николая Ницака.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на основании решения Наблюдательного совета ПАО "Винницаоблэнерго" от 14 января 2013 года с 15 января 2013 освобожден генерального директора ПАО "Винницаоблэнерго" - Николая Ницак. Он владеет 0,000129% акций и занимал должность гендиректора с 24 мая 2005 года.

Вместо него с 16 января 2013 генеральным директором ПАО "Винницаоблэнерго" назначен Ю.Касич. До этого назначения он работал главным диспетчером, начальником оперативно-диспетчерского управления - заместителем главного диспетчера ГП НЭК "Укрэнерго", техническим директором ОАО "Винницаоблэнерго". Акциями общества Ю.Касич не владеет.

Справка УНИАН. ПАО „Винницаоблэнерго” насчитывает 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей. «Винницаоблэнерго» в 2011 году увеличило прибыль по сравнению с предыдущим годом на 17,12% до 34,775 млн грн. Чистый доход увеличился на 23,62% или на 192,650 млн грн по сравнению с 2010 годом - до 1 млрд 008,338 млн грн.