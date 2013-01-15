Российский монополист «Газпром» вывел на проектную мощность самое крупное в России месторождение газа «Заполярное» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа производительностью 130 млрд. куб. м год.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», в 2012 году на Заполярном месторождении были увеличены мощности по добыче газа из сеноманской залежи. С вводом в эксплуатацию второй установки комплексной подготовки газа из валанжинских залежей (УКПГ-1В) и третьего цеха головной компрессорной станции (ГКС) «Заполярная» магистрального газопровода «Заполярное - Уренгой» была достигнута проектная производительность месторождения. В результате месторождение стало самым мощным по добыче газа в России.

Справка УНИАН. Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших в мире. Его начальные запасы - более 3,5 трлн куб. м. газа, около 80 млн тонн газового конденсата и нефти. Добыча углеводородного сырья ведется на пяти установках комплексной подготовки газа - трех сеноманских и двух валанжинских. Промышленная эксплуатация месторождения начата в 2001 году с разработки сеноманской залежи. В 2004 году мощность месторождения достигла 100 млрд куб. м. В 2011 году началась добыча газа из более глубоких валанжинских залежей.

Газ Заполярного месторождения транспортируется по системе магистральных газопроводов (СМГ) «Заполярное - Уренгой» протяженностью около 190 км. В составе СМГ четыре газопроводные нитки диаметром 1420 мм, три цеха ГКС «Заполярная», четыре цеха КС «Пуртазовская» и один цех ГКС «Ново-Уренгойская». Суммарная мощность установленных ГПА составляет 834 МВт.

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