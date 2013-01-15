МФК предоставит «Галнафтогазу» кредит до 85 млн долл. для развития сети АЗС «ОККО»
Совет директоров Международной финансовой корпорации (МФК) одобрил выделение до 85 млн долл. кредитных средств концерну «Галнафтогаз» для расширения сети автозаправочных станций «ОККО» в регионах восточной части Украины.
Об этом УНИАН сообщил представитель корпорации.
Предполагается, что в четырех восточных областях Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской) сеть «ОККО» увеличит число заправок с 21 до 80.
«В настоящее время необходимые документы готовятся к подписанию», - сказал представитель корпорации.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на январь 2013 года сеть «ОККО», входящая в состав концерна «Галнафтогаз», увеличилась на 11 автозаправочных станций (АЗС) - до 361.
В конце 2012 года «Галнафтогаз» открыл два автозаправочных комплекса (АЗК) под брендом «ОККО» в Киеве и один в Киевской области, а также завершил реконструкцию двух АЗК в Ивано-Франковске и Надвирной (Ивано-Франковская обл.).
В конце ноября 2012 года сеть «ОККО» пополнилась двумя заправками в Крыму (Симферополь и Алупка), а также двумя заправками в Киеве и Киевской области, в Хмельницком и Чернигове.
Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).
Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в группу Всемирного банка, работает в Украине с 1993 года. За время своей работы в Украине МФК инвестировала 2,3 млрд долл. в 70 проектов в разных секторах экономики страны.
В 2012 году вклад МФК в экономику Украины составил 156 млн долл.