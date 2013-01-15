Каськиву за скандал с LNG-терминалом грозит... выговор

Правительственная комиссия предложила Президенту Украины Виктору Януковичу ограничиться выговором главе Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву за скандал с подписанием соглашения по строительству LNG-терминала с испанской компанией Gas Natural Fenosa, отказавшейся впоследствии от участие в проекте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинвестпроекта со ссылкой на отчет правительственной комиссии.

Согласно сообщению, комиссия признала, что испанская компания Socoin Ingenieria y Construccion Industrial, S.L.U., входящая в группу компании Gas Natural Fenosa, по заказу госпредприятия “Национальный проект “Эл Эн Джи Терминал”, входящего в сферу управления Госинвестпроекта, была разработчиком технико-экономического обоснования нацпроекта.

Решением комиссии В. Каськиву рекомендовали рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего пребывания на своих должностях чиновников, уполномоченных организовать выполнение нацпроекта “LNG-терминал”.

Кроме того, Кабинету министров рекомендовали поручить Министерству экономического развития и торговли разработать и внести на рассмотрение правительства проект акта об определении процедуры отбора инвесторов, которые привлекаются к участию в реализации национальных проектов.

«Решение правительственной комиссии позволит успешно завершить нацпроект «LNG-терминал». И это решение – цена, благодаря которой украинцы узнали, что этот проект –спасение Украины в борьбе за энергетическую независимость. Сейчас этот проект имеет колоссальную известность и поддержку в обществе. Я бы долго не мог добиться этого путем разъяснительной кампании», - цитирует пресс-служба В.Каськива.

По его словам, в команде, ответственной за проект, провели внутреннее расследование, и по его результатам будут приняты кадровые решения.

Вместе с тем, В.Каськив выразил уверенность, что проект будет реализован в любом случае, а всю интригу, по его словам, снял Президент Украины. Глава Госинвестпроекта также добавил, что главные события по проекту состоятся в ближайшие три недели. «Сейчас мы обрабатываем более 12 различных соглашений по реализации проекта», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Однако позже выяснилось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ с испанской стороны, не имел полномочий на это. За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал». Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия.

9 января т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий прогнозировал суровое окончательное решение комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о строительстве LNG-терминала. 14 января, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН, сказал, что правительство продолжит изучение обстоятельств подписания соглашения с испанской компанией по LNG-терминалу.

Читайте также:

Ставицкий: решение по скандалу с LNG-терминалом будет суровым

Скандал с LNG-терминалом: допонтовались