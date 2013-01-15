Россия выделит кредит на 500 млн долл. для строительства АЭС в Бангладеш

Москва. Россия выделит кредит на 500 млн долл. для строительства первой атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

«Росатом» готовится построить в Бангладеш первую для этой страны атомную электростанцию «Руппур». Причём мы предоставим не только самые современные технологии, что вполне естественно, так же как мы работаем внутри страны, так же как мы работаем в других странах, но мы окажем и финансовую помощь на начальном этапе сооружения АЭС», - сказал В.Путин.

По его словам, это будет кредит на 500 млн долл. Кроме этого, в Дакке (столица Бангладеш – УНИАН) будет создан Информационный центр по атомной энергии. Российские вузы готовят бангладешских специалистов-ядерщиков для будущей работы, добавил он.

В свою очередь, глава «Росатома» Сергей Кириенко сообщил, что кроме этой суммы в будущем предусматривается финансирование в размере не менее 1,5 млрд долл.

По его словам, работы на площадке будущей АЭС в Бангладеш начнутся с 1 января 2014 года.

«В 2015 году начинаются уже работы основного этапа. Срок работ основного этапа - порядка 5 лет, поэтому мы говорим о том, что станция будет пускаться в начале 2020-х годов», - сказал С.Кириенко.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2011 года С.Кириенко и министр науки и инновационных технологий Бангладеш Яфеш Осман подписали в Дакке межправительственное соглашение о сооружении первой атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш.

С.Кириенко отметил, что атомная станция, построенная по российским технологиям, будет соответствовать всем международным т.н. «постфукусимским требованиям». Соглашение предусматривает сооружение двух энергоблоков АЭС установленной мощностью 1000 МВт каждый на площадке Руппур (около 200 км от Дакки).

Справка УНИАН. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.