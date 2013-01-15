Украина в 2012 году импортировала нефть и нефтепродукты на 8,8 млрд долл.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран — 1,535 млрд долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл.

В частности, в РФ — 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова — 0,303 млрд долл., в Белиз — 0,212 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина за десять месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,079 млрд долларов.

Импорт нефти в денежном выражении в октябре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 26,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 86,7% - до 42,003 млн долл.

Украина в январе-ноябре 2012 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного топлива - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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