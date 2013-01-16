Цена нефти растет на статданных из США

На мировых торгах в среду, 16 января, цены на нефть растут на фоне статданных о запасах топлива в США.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 0,37 доллара, или на 0,34%, - до 110,67 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,24 доллара, или на 0,26%, - до 93,52 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю, завершившуюся 11 января, показатель запасов топлива вырос всего на 46 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали рост на 2,5 миллиона баррелей.

Позже оценку запасов представит Минэнерго США.

Сдерживают повышение спроса на нефть экономические прогнозы Всемирного банка, согласно которым в 2013 году мировой ВВП вырастет на 2,4%, что ниже предыдущей оценки в 3%. При этом ВБ ухудшил на 0,5 процентного пункта прогноз по росту экономики крупнейшего потребителя нефти - США - в текущем году до 1,9%, передает Bloomberg.

Прогноз по росту ВВП Китая, второго крупнейшего потребителя сырья, в 2013 году также был пересмотрен в сторону понижения до 8,4% с ожидаемого ранее 8,6%.