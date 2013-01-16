Сейчас не время для смены руководства “Нафтогаза”, считает Ставицкий

Смена руководства крупнейшей государственной вертикально-интегрированной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз" сейчас не ко времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил перед началом заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

“Сейчас не время для смены руководства”, - сказал Э.Ставицкий.

В связи с этим он отметил, что сейчас в разгаре отопительный сезон, к которому должно быть приковано все внимание, и поэтому нужна стабильность.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Читайте также:

Кабмин разрешил «Нафтогазу» операции с ОВГЗ по рыночной стоимости

Кабмин лишил «Нафтогаз» монополии на реализацию импортного газа