Вопрос строительства LNG-терминала будет решен до конца января

Правительство до конца января определится с компанией и сроками строительства терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в среду журналистам перед началом заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Сейчас у нас есть три предложения относительно строительства LNG-терминала, мы их изучаем. И, я думаю, что до конца января мы определимся окончательно со сроками и кто будет выполнять эти работы», - сказал Э.Ставицкий.

Он уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры с корейской компанией и с китайской компанией. «И мы определимся до конца января, будет ли подписано другое соглашение или будут дополнения к старому», - отметил Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, правительственная комиссия предложила Президенту Украины Виктору Януковичу ограничиться выговором главе Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву за скандал с подписанием соглашения по строительству LNG-терминала с испанской компанией Gas Natural Fenosa, отказавшейся впоследствии от участие в проекте.

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