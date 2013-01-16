Остатки бензина в Украине на 1 января увеличились на 1,2%, дизельного топлива - на 5,8%

Остатки бензина в Украине по состоянию на 1 января 2013 года у потребителей и поставщиков по сравнению с декабрем прошлого года увеличились на 1,2% - до 267,9 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины

Согласно сообщению, остатки дизельного топлива у потребителей и поставщиков на 1 января 2013 года составили 377,2 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем в декабре прошлого года.

Однако по данным ведомства, остатки мазута по состоянию на 1 января уменьшились по сравнению с прошлым месяцем на 4,1% - до 219 тыс. тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата в Украине наблюдается тенденция к снижению объемов реализации автомобильного топлива через розничную сеть АЗС.

Так в декабре 2012 года продажи бензинов через сеть АЗС по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились до 250,8 тыс. тонн с 267,4 тыс. тонн, а в ноябре 2012 г.снизились против октября на 8%.

Продажи дизельного топлива в декабре снизились по сравнению с предыдущим месяцем до 156 тыс. тонн с 175,4 тыс. тонн, а в ноябре снизились по сравнению с октябрем еще на 5%.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, потребление бензина в Украине в январе-ноябре 2012 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 3,876 млн тонн, а дизельного топлива - увеличилось на 6,4% - до 5,569 млн тонн.

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